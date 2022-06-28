Москва, 29 июня, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» планирует потратить 10 млн рублей на сопровождение и наполнение открытой интернет-площадки «Инновации Росатома», а также сопровождение дорабатываемой информсистемы «Онлайн-площадки Росатома для взаимодействия с вузами и МСП». На соответствующий тендер поступила лишь одна заявка с предложением по цене более 9,9 млн рублей. Контракт пока не подписан, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM It

Обе площадки планируется перевести в постоянную эксплуатацию.

Единственная заявка на торги поступила от АНО ДПО «Техническая академия Росатома», которой предложено уточнить заявку, в том числе предоставить отсутствующие сведения и документы.

Справка: академия создана в 2017 году.