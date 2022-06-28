Нью-Йорк, США, 29 июня, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Киевский режим намеренно хранит в центрах украинских городов вооружения, которые были переданы Западом, заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский 28 июня на заседании Совбеза ООН.

Un.org Дмитрий Полянский

По его словам, власти Украины, поступая так, используют мирное население в качестве живого щита. Дипломат напомнил, что поставки оружия и наемники из западных стран, а также места размещения их и вооружений, становятся законными военными целями для России.

Полянский подчеркнул, что Запад пытается не замечать подобных случаев, девальвируя те ценности, которые сам старается декларировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Дмитрий Полянский заявил, что западные вооружения, которые передаются Украине, все чаще стали появляться на территории Сирии.