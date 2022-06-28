Псков, 29 июня, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о гибели при исполнении воинского долга при защите Донбасса еще троих военнослужащих, связанных с псковской землёй.

t. me/MV_007_Pskov Военнослужащий из Псковской области, погибший в ходе СВО

«Простились с нашими героями, отдавшими свои жизни в борьбе с нацистами в ходе спецоперации: гвардии сержантом Андреем Можаровым; гвардии ефрейтором Владимиром Анитиным; ефрейтором Александром Зинковым», — рассказал губернатор в своем телеграм-канале поздно вечером 28 июня.

Ведерников выразил искренние соболезнования родным погибших солдат и пообещал оказать необходимую помощь их семьям.

t. me/MV_007_Pskov Военнослужащий из Псковской области, погибший в ходе СВО

t. me/MV_007_Pskov Военнослужащий из Псковской области, погибший в ходе СВО

t. me/MV_007_Pskov Военнослужащий из Псковской области, погибший в ходе СВО

Всего за время спецоперации Вооруженных сил России на Украине власти Псковской области сообщили о гибели 60 военнослужащих, вставших на защиту народа Донбасса от киевских неонацистов.