Минск, 29 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Белоруссии шестой месяц подряд падают реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на инфляцию. В мае они сократились на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Белстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Средняя назначенная пенсия в прошлом месяце составила до 550,4 белорусских рубля (примерно 11 600 российских рублей).

В этом году трудовые пенсии в Белоруссии повышали с 1 марта. Однако этот рост «съела» разогнавшаяся инфляция.