Мадрид, , 01:54 — REGNUM Свои поздравления Турции, Швеции и Финляндии в связи с подписанием трехстороннего меморандума по НАТО принес президент США Джо Байден. Об этом он написал в своем микроблоге.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он назвал указанное событие «важным шагом на пути вступления Хельсинки и Стокгольма в альянс», что, как отметил глава Белого дома, должно укрепить блок и его коллективную безопасность. Кроме того, по мнению американского лидера, соглашение станет отличным началом саммита НАТО в Мадриде.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расширение НАТО через включение Швеции и Финляндии в блок является сигналом для России об «открытости» организации для новых стран.

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