Минск, 29 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Суд Ленинского района Минска вынес приговор двум участникам протестов 2020 года — Алексею Голиевскому и Вячеславу Круту. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

Согласно материалам дела, мужчины участвовали в акции протеста в Минске в конце августа 2020 года, находились на проезжей части в центре белорусской столицы, чем блокировали движение транспорта, и выкрикивали лозунги. Обоих опознали по видео с камер наблюдения.

Оба мужчины в суде признали вину. Суд приговорил их к трëм годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Алексея Голиевского и Вячеслава Крута освободили из-под стражи в зале суда.