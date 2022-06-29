Минск, , 12:27 — REGNUM В Белоруссии третий месяц подряд сокращается число занятых в экономике. В мае их насчитывалось 4 млн 212,8 тыс. человек. Это на 21,3 тыс. меньше, чем месяцем ранее. Такие данные опубликовал Белстат.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Число занятых в экономике начало сокращаться в марте, тогда их стало меньше примерно на 700 человек. За апрель число занятых сократилось ещë на 11,7 тыс. То есть за три месяца, с марта по май, число работников сократилось на 33,7 тыс.

Тем временем в Белоруссии не хватает 94,3 тысячи работников. Это следует из данных белорусского банка вакансий.