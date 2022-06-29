Минск, , 12:24 — REGNUM Парада на День независимости в этом году в Минске не будет. Об этом рассказала начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Инна Адамович.

Минск. Белоруссия (с) ИА REGNUM

«Руководством страны было принято решение проводить военные парады только в рамках юбилейных дат, посвящëнных Дню республики или Дню Победы. Поэтому будем ждать очередного юбилея для парада», — сказала чиновница.

Представитель Минкульта сообщила, что вечером у стелы «Минск — город-герой» пройдет праздничный концерт, который начнется в 21:00. После концерта состоится акция «Споем гимн вместе».