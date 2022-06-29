Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Ряд хакерских группировок поддержали Россию после начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, заявил помощник главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США Иранга Кахангама в ходе выступления в американском Конгрессе.

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«Мы видели, что некоторые субъекты, использующие вирусы-вымогатели, объявили о верности, о симпатиях к России», — заявил он.

Кахангама добавил, что российская спецоперация поменяла расклад сил в киберпространстве. При этом некоторые хакерские группировки, занимающиеся шантажом средств через вирусы-вымогатели, начали заявлять и свою политическую позицию. В качестве примера политик привел атаку группировки Conti на правительство Коста-Рики с требованием выкупа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США заявил о готовности выплатить $10 млн за любые сведения о членах хакерской группировки Conti. При этом американские СМИ утверждают, что якобы некоторые хакеры находятся в России.