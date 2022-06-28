Пекин, 29 июня, 2022, 01:28 — ИА Регнум. Китайские власти призывают Североатлантический альянс не использовать ситуацию на Украине для разжигания новой холодной войны или мировой конфронтации, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совбеза организации.

Fmprc.gov.cn Чжан Цзюнь

По его словам, КНР также просит НАТО извлечь уроки из прошлого.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля китайский лидер Си Цзиньпин предупредил, что менталитет холодной войны, гегемонизм и блоковая конфронтация нарушают мир и безопасность в XXI веке.