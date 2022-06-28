Москва, 29 июня, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Специалисты Росреестра восстановили работу сайта ведомства, пострадавшего в результате кибератаки. Об этом пресс-служба Росреестра 29 июня сообщает в своём официальном телеграм-канале.

Christoph Scholz Взлом

пресс-служба Росреестра «Мы, как и другие государственные органы и организации, сегодня — 28 июня — подверглись хакерской атаке. На непродолжительное время была изменена главная страница сайта, но ресурсы и сервисы не пострадали».

Отмечается, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным граждан, которые «надёжно защищены».

Ранее главная страница официального сайта Росреестра в результате атаки хакеров была изменена — при попытке перейти на неё отображалась информация об отмечаемом 28 июня Дне конституции Украины.

Напомним, в начале июня хакерской атаке подвергся сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

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