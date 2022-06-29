Пекин, , 01:17 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи у берегов китайского острова Тайвань, сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC)

Последствия землетрясения Martin Luff

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в уезде Пиндун. Его точные координаты составили 22,18 градуса северной широты и 120,11 градуса восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 20 километров. Сведений о возможных пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня землетрясение магнитудой 6,0 произошло в китайской провинции Сычуань. Его очаг находился в уезде Баркам Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа на глубине 13 километров.