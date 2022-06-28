Нью-Йорк, США, 29 июня, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Китай выступает категорически против создания «азиатско-тихоокеанского варианта НАТО», заявил китайский постоянный представитель при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Дипломат отметил, что в Пекине призывают альянс «не искать воображаемых врагов» в регионе и «избегать искусственно созданных противоречий или разногласий».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что США якобы не планируют создавать аналог НАТО в Азии и обострять ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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