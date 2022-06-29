Нью-Йорк, США, , 00:54 — REGNUM Китай чрезвычайно обеспокоен политическими рисками новой стратегической концепции Североатлантического альянса, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совета безопасности ООН.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что в Пекине внимательно следят за изменениями в подобных документах НАТО. Дипломат подчеркнул, что некоторые лидеры стран Североатлантического альянса изображают другие государства как угрозу.

При этом постпред напомнил, что НАТО несет ответственность за создание проблем в различных частях мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Североатлантический альянс в своей новой стратегической концепции альянса собирается обозначить Китай как «систематический вызов».

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