Богота, , 00:52 — REGNUM Не менее 49 человек погибли в результате бунта в тюрьме города Тулуа на юго-западе Колумбии. Об этом сообщила колумбийский национальная исправительная и тюремная служба.

Пожар Dave Hogg

«Заключенные подожгли несколько ковриков, и возгорание привело к гибели 49 осужденных», — заявил глава ведомства Тито Кастелланос.

Отмечается, что пожар в исправительном учреждении удалось потушить. При пожаре также пострадали 30 человек, о состоянии их здоровья не сообщается. При этом утверждается, что во время бунта из тюрьмы не сбежал ни один заключенный.

Действующий президент Колумбии Иван Дуке уже выразил свои соболезнования семьям погибших, а также сожаления по поводу произошедшего. Избранный глава государства Густаво Петро также принес свои соболезнования.