Оттава, 29 июня, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Канада выделит киевскому режиму ещё 151,7 млн канадских долларов (около $118 млн) «на поддержку мира и безопасности на Украине». Об этом говорится в распространённом 28 июня по итогам завершившегося в Германии саммита G7 заявлении пресс-службы премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

DonkeyHotey Джастин Трюдо

пресс-служба премьер-министра Канады «Премьер-министр Трюдо объявил о выделении 151,7 млн (канадских) долларов на оказание новой гуманитарной помощи, на поддержку мира и безопасности на Украине».

Из этой суммы непосредственно на закупку продовольствия, медикаментов и временных укрытий планируется направить 75 млн канадских долларов (около $58 млн). На программы по разминированию территории Украины будет потрачено 15 млн канадских долларов ($11,6 млн).

Из ранее выделенной Киеву помощи 73 млн канадских долларов ($56,7 млн) Оттава намерена перенаправить на меры по преодолению гуманитарного кризиса на территории Украины и соседних с ней стран.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для восстановления Украины нужен новый «план Маршалла».

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