Берлин, 29 июня, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Новая партия из шести немецких самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000 (PzH 2000) будет передана Германией и Нидерландами Украине, сообщили в пресс-службе министерства обороны ФРГ.

Sonaz Гаубица Panzerhaubitze 2000

При этом три изделия Киев получит от Берлина, а еще три — от Амстердама. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт отметила, что новая партия вооружений поставляется по просьбе главы украинского военного ведомства Алексея Резникова.

Ранее Германия и Нидерланды отправили Украине 12 таких систем.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Германия намерена выделить НАТО дополнительный контингент войск численностью 15 тысяч человек для комплектования сил быстрого реагирования альянса.