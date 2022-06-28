Бухарест, 29 июня, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Румынская компания Quantic Lab, которую источник видеоблогера Upper Echelon Gaming обвинил в неудачах проекта Cyberpunk 2077, выпустила опровержение. Об этом 28 июня сообщает журнал Forbes.

Цитата из официального трейлера Cyberpunk 2077

Генеральный директор Quantic Lab Стефан Сейкареску ответил на запрос журналистов. Он, в частности, назвал заявления инсайдера «неправильными» и заявил, что автор канала Upper Echelon Gaming неверно понял информацию, которую ему передали. Он также обратил внимание читателей Forbes, что за такой масштабный проект, как Cyberpunk 2077, не может отвечать только CD Project RED и одна компания, специализирующаяся на тестировании.

Менеджер также сообщил, что его организация, которую в 2006 году основали 12 человек, за прошедшее время превратилась в «ведущую компанию» в области контроля качества, имеющую более чем 400 сотрудников и 60 «активных клиентов». «Quantic Lab поддерживает более 200 проектов в год от нескольких ведущих мировых издателей и продолжает придерживаться принципа качества во всей своей работе», — заявил Сейкареску.

Напомним, в 72-страничном документе, который инсайдер передал Upper Echelon Gaming, утверждается, что CD Project RED наняла Quantic Lab для тестирования Cyberpunk 2077 и что румынская компания якобы лгала польским разработчикам по поводу размера своей команды и уровня компетентности сотрудников. В нём также упоминается, что Quantic Lab якобы отправила CD Project RED тысячи отчётов, которые в действительности не только ничего не дали проекту, но и отняли много времени у разработчиков. Отметим, что многие пользователи, известные видеоблогеры, эксперты и журналисты скептически отнеслись к подобным заявлениям.