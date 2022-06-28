Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 23:57 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске женщина родила двойню и стала матерью 10 детей. Об этом сообщает пресс-служба Ноябрьской центральной городской больницы.

Счастливая семья Вьюткиных Пресс-служба Ноябрьской ЦГБ

В перинатальном центре Ноябрьской ЦГБ приняли роды у 37-летней жительницы Тарко-Сале Ирины Вьюткиной. Она родила 15 июня 2022 года двух мальчиков Егора и Глеба и сейчас в её семье десять детей. Новорождённые здоровы и вес каждого из них составил по три килограмма.

Ирина Вьюткина за 10 лет семейной жизни родила пятерых девочек и столько же мальчиков. Сейчас Егор и Глеб вместе с мамой выписались из перинатального центра города Ноябрьска и вернулись домой.