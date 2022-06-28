Йошкар-Ола, , 23:52 — REGNUM В Марий Эл с начала эпидсезона за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 802 человека, в том числе 235 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Только за неделю с 20 по 26 июня от клещей пострадали 126 жителей республики, включая 21 ребенка.

В 435 клещах, снятых с людей, был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в двух случаях — антиген вируса клещевого энцефалита. Пострадавшим назначена серопрофилактика.

Как сообщало ИА REGNUM, пять случаев заболевания клещевым боррелиозом выявлены в июне 2022 года в Рязанской области. За текущий сезон лаборатории исследовали уже 400 экземпляров клещей Их заражённость составила 8,5%, преимущественно клещевым боррелиозом.