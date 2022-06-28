Ижевск, , 23:42 — REGNUM В Краснодаре задержан организатор преступной группы в составе 16 человек, которая создала сеть нелегальных игорных заведений в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

В казино

По данным следствия. 37-летний мужчина с целью систематического извлечения дохода организовал создал в Сарапуле сеть незаконных игорных заведений, посетителям которых предоставлялся доступ к азартным играм с использованием игрового оборудования, информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Задержанный вовлек в незаконную деятельность пять местных жителей, которым было поручено управление казино, а также 10 местных жительниц в качестве кассиров-администраторов и тех, кто проводил азартные игры за денежное вознаграждение.

Деятельность сети казино пресекли в марте текущего года.

По результатам расследования уголовного дела по статье о незаконной организации и проведении азартных игр группой лиц по предварительному сговору 15 человек предстали перед судом, 10 кассиров-администраторов получили шесть месяцев лишения свободы условно. В отношении остальных пяти участников группы уголовное дело продолжает рассматриваться.

Задержанного организатора сети в ближайшее время доставят к следователю, также в его отношении будет избрана мера пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске местный житель попался в проведении азартных игр. По данным следствия, игры он проводил в одном из нежилых помещений. На месте изъяли системные блоки и другое оборудование.