Краснодар, , 23:41 — REGNUM 22-летний атакующий полузащитник «Краснодара» и сборной Армении по футболу Эдуард Сперцян перед началом сезона сменил игровой номер. Как сообщает пресс-служба «быков», футболист будет выступать под десятым номером.

ФК «Краснодар»

По информации источника, игровые номера также поменяли голкипер Станислав Акгацев (58 — > 1) и полузащитник Александр Черников (53 -> 8).

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Эдуард Сперцян принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами, три из которых — с пенальти, и двумя результативными передачами.

Текущее соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает армянского полузащитника в 6 миллионов евро.