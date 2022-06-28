Донецк, , 23:46 — REGNUM Об обстреле вечером 28 июня украинскими боевиками столицы ДНР сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Установка «Град» Скриншот видео страницы ZloyFenix

Донецк ВСУ обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град» в 21:12 мск, выпустив десять ракет со стороны населённого пункта Очеретино.

Ранее, в 15:25 мск, украинские боевики открыли огонь по Донецку из РСЗО БМ-27 «Ураган», выпустив две ракеты со стороны населённого пункта Невельское.

Кроме того, вечером украинские вооружённые формирования со стороны населённого пункта Новопокровское обстреляли из «Града» село Новобахмутовка (Ясиноватский район, ДНР) в 21:07 мск, выпустив 20 ракет.

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