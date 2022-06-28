Лондон, , 23:32 — REGNUM 22-летний опорный полузащитник французского «Ланса» и сборной Мали по футболу Шейк Дукуре продолжит карьеру в Английской Премьер-лиге. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в подписании Дукуре заинтересован «Кристал Пэлас».

По информации источника, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Сумма трансфера составила 18 миллионов фунтов. При этом трансферная стоимость Дукуре, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Шейк Дукуре принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, четырьмя результативными передачами и получил семь желтых и одну красную карточки.