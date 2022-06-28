Лондон, 28 июня, 2022, 23:32 — ИА Регнум. 22-летний опорный полузащитник французского «Ланса» и сборной Мали по футболу Шейк Дукуре продолжит карьеру в Английской Премьер-лиге. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в подписании Дукуре заинтересован «Кристал Пэлас».

Southamptonfc.com «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» 3:1

По информации источника, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Сумма трансфера составила 18 миллионов фунтов. При этом трансферная стоимость Дукуре, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Шейк Дукуре принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, четырьмя результативными передачами и получил семь желтых и одну красную карточки.