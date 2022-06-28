Курск, , 23:31 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбит средствами ПВО недалеко от Курска, сообщил вечером 28 июня губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале регионального правительства.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины Официальное интернет-представительство президента Украины

По его утверждению, разрушений и пострадавших нет.

«Сегодня, примерно, в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве», — написал Старовойт.

Тип сбитого БПЛА пока не установлен. По предварительным данным, это достаточно крупный аппарат.

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