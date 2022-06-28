Курск, 28 июня, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины сбит средствами ПВО недалеко от Курска, сообщил вечером 28 июня губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале регионального правительства.

Официальное интернет-представительство президента Украины Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины

По его утверждению, разрушений и пострадавших нет.

«Сегодня, примерно в 22:17, восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших Вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве», — написал Старовойт.

Тип сбитого БПЛА пока не установлен. По предварительным данным, это достаточно крупный аппарат.