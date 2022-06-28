Нижний Новгород, , 23:28 — REGNUM Более четверти жителей Нижегородской области оказались недовольны качеством работы общественного транспорта в регионе. Таковы результаты опроса 1500 нижегородцев, проведённого аналитиками Института проблем социального управления.

Нижегородский троллейбус Nnov.ru

Из них абсолютно неудовлетворительной её считают только 7,1%, а ещё 19,4% респондентов оценили своё отношение как «скорее отрицательное».

В то же время абсолютно довольны работой общественного транспорта 21,3% опрошенных нижегородцев, и ещё 31,7% готовы назвать её «скорее положительной».

Также стало известно о том, что 20,5% жителей Нижегородской области затруднились ответить на вопрос о качестве функционирования общественного транспорта в регионе.

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