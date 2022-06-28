Ньюкасл, Великобритания, 28 июня, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июня, футбольный клуб «Ньюкасл» на своем официальном сайте объявил о подписании 22-летнего центрального защитника «Лилля» и сборной Нидерландов по футболу Свена Ботмана.

Leedsunited.com Болельщики «Ньюкасл Юнайтед»

Сумма трансфера составила 37 миллионов евро. Соглашение Свена Ботмана с «сороками» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне Свен Ботман, выступая за «Лилль», принял участие в 25-ти матчах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

За «Лилль» нидерландский защитник выступал с 31 июля 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Ботмана, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.