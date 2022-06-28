Курск, 28 июня 2022, 23:22 — REGNUM Вечером 28 июня восточнее Курска был сбит украинский беспилотник, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Сегодня, примерно в 22:17, восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве», — написал глава региона в своём телеграм-канале.