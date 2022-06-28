Приштина, , 23:24 — REGNUM В полиции Косово во второй половине 28 июня отчитались о ходе мероприятий, посвященных сербскому празднику Видовдан — годовщине битвы на Косовом поле.

Z Цитата из видео «Дмитрий Медведев поздравил россиян с 1 Мая и нарисовал букву Z»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, некоторых сербов не допустили до участия в митингах из-за плакатов с «провокационным содержанием» — русскими флагами и буквами Z.

Прибывший из Белграда Джоджио Зарич обвинил полицию Косово в «абсурдных притеснениях сербов».

Другой респондент Telegrafi Драган пожаловался на ненужные осмотры автобусов, которые являются «полной глупостью», также как и изъятие футболок с националистическими лозунгами, однако подчеркнул, что провокаций не наблюдается.

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