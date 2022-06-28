Мадрид, 28 июня, 2022, 23:21 — ИА Регнум. НАТО расширяется и тем самым посылает Москве сигнал, сообщил 28 июня журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

После заключения Турцией, Швецией и Финляндией в Мадриде соглашения о вступлении этих двух стран в НАТО, генсек альянса заявил, что президенту России Владимиру Путину послан сигнал: западный военный блок остаётся «открытым для новых стран».

Йенс Столтенберг «Это противоположно тому, чего он добивался, предлагая в январе соглашение о европейской безопасности».

Генсек альянса отметил, что теперь Путин «получит больше НАТО», тогда как надеялся его уменьшить.

Швецию и Финляндию, вероятно, примут в НАТО, поскольку Турция сняла вето, но «протокол о вступлении должен быть ратифицирован парламентами всех стран» альянса, добавил он.