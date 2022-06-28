Бишкек, , 23:18 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии продлил меру пресечения временно отстраненному от должности министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По имеющейся информации, подозреваемый в коррупции в особо крупном размере высокопоставленный чиновник останется под домашним арестом до 18 августа.

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ИА REGNUM напоминает, что в начале июня 2022 года по требованию генеральной прокуратуры Киргизии задержали главу Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева. Его подозревают в необоснованной закупке вакцин от коронавируса с нанесением государству ущерба на сумму свыше 1 млрд 581 млн сомов (около 1,1 млрд рублей).

Сначала министра водворили в следственный изолятор госкомитета нацбезопасности республики, а менее чем через две недели изменили меру пресечения на домашний арест.

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