Луганск, 28 июня, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Более тысячи боевиков вооруженных формирований Украины уничтожены в районе Лисичанска, при этом часть их командного состава взята в плен, сообщил 28 июня агентству ТАСС помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

По его мнению, украинские командиры просто бросили своих подчинённых и сбежали.

«Сейчас в районе Лисичанска погибших всушников насчитывается уже больше одной тысячи. Это говорит о том, что их просто бросили. Многие офицеры сбежали, но некоторые сдались», — сказал Киселев

Напомним, ранее сообщалось о попытках украинских боевиков уйти из Лисичанска мелкими группами, которые попадают на свои же минные поля или под обстрел российских войск и Народной милиции Донбасса.