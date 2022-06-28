28 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 23:48 — REGNUM На фоне новостей о том, что в Сан-Антонио был обнаружен брошенный грузовик, перевозивший до 100 мигрантов, 46 из которых погибли, губернатор Техаса Грег Эбботт обвинил в трагедии президента США Джо Байдена и иммиграционную политику его администрации.

Филипп де Шампань. Натюрморт с черепом (Vanitas). 2-я половина XVII века

Эбботт написал в Twitter, что в гибели мигрантов виноват исключительно Байден. «По меньшей мере 42 человека были найдены мертвыми внутри грузовика, незаконно перевозившего мигрантов в Техасе. Эти смерти на совести Байдена», — сказал политик.

Поздне после его заявления стало известно, что число погибших возросло по меньшей мере до 46.

Американские интернет-пользователи обсудили трагедию под соответствующей публикацией Fox News.

«С каких пор обязанностью Америки стало оказывать гуманитарную помощь нарушителям закона в целом. Мое сердце сочувствует этим людям, но в наши обязанности не входит помощь нарушителям закона, потому что пересечение наших границ без прохождения процедуры в 99,99% случаев является пособничеством и подстрекательством к преступной деятельности», — указывает RichardNoggin (Dickforshort).

«Недовольство людей растет, и многие не знают, почему. На самом деле это человеческая природа — выходить из себя из-за того, что демократы продолжают пропускать слишком много людей через границу, и города перенаселяются. Слишком много преступников, наркотики также проникают в страну. Если вы позволяете слишком многим взойти на борт тонущего корабля, это лишь вопрос времени, когда корабль опрокинется. Меньше еды, меньше качественного образования, меньше жилья и т.д. И как только экономика Америки рухнет, они первыми вернутся в свои страны, оставив американцев снова собирать объедки. Я молюсь, чтобы люди наконец проснулись и поняли, что на следующие 12 лет должны быть избраны ТОЛЬКО НАСТОЯЩИЕ КОНСЕРВАТОРЫ, чтобы исправить курс нашей миграционной политики», — подчеркивает smart•black•female.

Керр Эби. Беженцы. 1938

«Байден обещает привлечь виновных к ответственности. Кто привлечет его к ответственности? Я даже не могу представить, как эти бедные люди страдали на такой жаре в запертом грузовике? Это непростительно», — негодует SunshineFlorida.

«Благодарите демократов. Они несут 100% ответственности за этот провал», — отвечает spunch.

«Губернатор-республиканец также критиковал Байдена за то, что он не делает достаточно для охраны южной границы». — Это заявление не соответствует действительности. Давайте назовем все как есть. Байден поощряет миграционный кризис, открыто выступая за открытые границы», — уверен testoftime.

«46 смертей — ничто по сравнению с выгодой от увеличения списков избирателей для Демократической партии. Вот где скрываются корни всего этого», — объясняет stillersca.

«Джо Байден был честен со всеми американцами, когда сказал: «Наши самые темные дни еще впереди». Его иммиграционная политика является причиной наших темных дней», — жалуется theancientalien.

«Байден прав, что наступили наши самые темные дни, кризисы, которые он создал для Америки. Бешеная инфляция и цены на газ, о которых Байден не заботится так же, как и о границе. Американцы страдают от 40-летней инфляции и высоких цен на газ, но нехватка детского питания, рост преступности по всей Америке, плохая экономика, нехватка цепочек поставок и т.д. и т.п., всё это создал Байден своей либеральной политикой, которая не работает», — соглашается Beethy.

«Сколько таких грузовиков попадает в США незамеченными? Знаем ли мы реальное количество жертв среди путешествующих в этих «передвижных печах»? Реальные цифры миграции? Сколько стоит построить город для того, чтобы вместить их и сколько времени потребуется на строительство?» — интересуется jackhandy907.

ИА REGNUM напоминает, президент США Джо Байден отменил ряд распоряжений экс-главы Белого дома Дональда Трампа по миграционной политике Соединенных Штатов.

По его словам, новая администрация президента США пытается исправить ошибки предыдущего правительства. Сам Байден намерен устранить «причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.

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