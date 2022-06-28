Сургут, Югра, 28 июня, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Второй мост через Обь под Сургутом планируется сдать в эксплуатацию в начале 2026 года. Об этом заявил ТАСС директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа Константин Гребешок.

Admhmao.ru Строительство второго моста через Обь в Сургуте

Таким образом он опроверг сообщения ряда СМИ о том, что мостовой переход в районе Сургута начнут строить не ранее 2025 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй мост через Обь под Сургутом будет возводить АО «Мостострой-11», выигравшее тендер.