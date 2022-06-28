Приштина, , 23:23 — REGNUM Еврокомиссия 28 июня представила новый порядок отмены визового режима для граждан Косово на поездки до 90 дней.

Альбин Курти ATA, албанское государственное новостное агентство

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, премьер-министр Косово Альбин Курти прокомментировал эту новость словами о том, что Косово уже выполнило 95 критериев ЕС, что в разы больше, чем число критериев для соседних стран, при этом в поддержку либерализации виз выступила и Еврокомиссия, и европарламент, а потому ЕС должен выполнить свое обещание, а не предъявлять новые требования.

Политик сообщил, что глава МВД Косово Джеляль Свечля в ближайшие двое суток проведет встречу с комиссаром ЕС по внутренним вопросам для обсуждения вопроса о либерализации визового режима с ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово подсчитали расходы премьер-министра на тур по США