В Еврокомиссии представили новые требования к Косово
Приштина, Сербия, 28 июня, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Еврокомиссия 28 июня представила новый порядок отмены визового режима для граждан Косово на поездки до 90 дней.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, премьер-министр Косово Альбин Курти прокомментировал эту новость словами о том, что Косово уже выполнило 95 критериев ЕС, что в разы больше, чем число критериев для соседних стран, при этом в поддержку либерализации виз выступила и Еврокомиссия, и европарламент, а потому ЕС должен выполнить свое обещание, а не предъявлять новые требования.
Политик сообщил, что глава МВД Косово Джеляль Свечля в ближайшие двое суток проведет встречу с комиссаром ЕС по внутренним вопросам для обсуждения вопроса о либерализации визового режима с ЕС.