Лондон, 28 июня, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Включение опции трассировки лучей в симуляторе гонок F1 22 «съедает» слишком много FPS (кадров в секунду) даже на весьма производительных ПК. Об этом 28 июня сообщает журнал PC Gamer.

Richard Munckton Гонка

Автор статьи пришёл к выводу, что после включения опции в случае, если F1 22 запущена с разрешением 4K, она становится «довольно вялой игрой» даже если речь идёт о ПК, оборудованном «лучшими видеокартами». Для тестов он использовал Nvidia GeForce RTX 3080 10GB и AMD Radeon RX 6900 XT.

Опубликованная инфографика даёт понять, что обе видеокарты не справляются с F1 22 в случае максимальных настроек графики, поскольку частота кадров порой падает ниже 30 FPS. Журналист отметил, что включение опции, благодаря которой игра действительно начинает выглядеть «в высшей степени красиво», фактически «съедает» до 83% производительности ПК.

Напомним, релиз F1 22 состоялся 28 июня 2022 года. Разработкой игры занимается известная британская студия Codemasters, в качестве издателя выступает компания EA Sports.