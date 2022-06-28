Краснодар, , 23:07 — REGNUM 29-летний российский фланговый атакующий защитник «Краснодара» Евгений Чернов заявил, что пока не планирует покидать «быков».

ФК «Краснодар»

«На данный момент пока я остаюсь в «Краснодаре». Не могу сказать, есть ли какие-то другие варианты», — цитирует Евгения Чернова издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Евгений Чернов принял участие лишь в десяти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 проведя на поле суммарно 558 минут.

Евгений Чернов выступает за «Краснодар» с 6 октября 2020 года после перехода из «Ростова» за 3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 29-летнгео россиянина, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.