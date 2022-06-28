Нижний Новгород, , 23:06 — REGNUM Почти 800 работающих в Нижегородской области компаний, пострадавших из-за введённых странами Запада антироссийских санкций, получили возможность воспользоваться кредитными каникулами. Об этом сообщили в Волго-Вятском управлении Банка России.

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Финансовый регулятор уточнил, что в рамках кредитных каникул в марте–апреле текущего года пересмотрены условия договоров о денежных займах представителей малого и среднего бизнеса на общую сумму около 9,8 млрд рублей.

Также стало известно о том, что нижегородские фирмы, кредиты которых не подходят под условия кредитных каникул, могут претендовать на реструктуризацию по собственным программам банков.

Так, за март–май 2022 года такой возможностью смогли воспользоваться около 250 предприятий малого и среднего бизнеса Нижегородской области, ранее получившие кредиты на общую сумму в 9,7 млрд рублей.