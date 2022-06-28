Берлин, , 23:03 — REGNUM 35-летний экс-нападающий «Тоттенхэма», «Боруссии», «Милана», «Шальке-04», «Барселоны» и сборной Ганы по футболу Кевин-Принс Боатенг летом 2023 года объявит о завершении профессиональной карьеры футболиста.

На данный момент Кевин-Принс Боатенг выступает за берлинскую «Герту». В прошедшем сезоне футболист принял участие в девятнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил девять желтых карточек.

Боатенг перешел в «Герту» 12 июля 2021 года из «Монцы» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость ганского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 900 тысяч евро.