Берлин, , 23:03 — REGNUM Германия намерена выделить дополнительный контингент численностью 15 тыс. солдат и офицеров для комплектования сил быстрого реагирования НАТО, сообщает 28 июня агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, Bloomberg утверждает, что Германия планирует передать Украине три гаубицы.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит Североатлантического альянса в Мадриде примет решение о резком увеличении численности сил быстрого реагирования с 40 тыс. до 300 тыс. человек.

Это должна быть группировка, способная вступить в боевые действия в максимально короткие сроки.

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