Берлин, 28 июня, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Германия намерена выделить дополнительный контингент численностью 15 тыс. солдат и офицеров для комплектования сил быстрого реагирования НАТО, сообщает 28 июня агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Кроме того, Bloomberg утверждает, что Германия планирует передать Украине три гаубицы.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит Североатлантического альянса в Мадриде примет решение о резком увеличении численности сил быстрого реагирования с 40 тыс. до 300 тыс. человек.

Это должна быть группировка, способная вступить в боевые действия в максимально короткие сроки.