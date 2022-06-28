Ижевск, , 23:02 — REGNUM Прокуратура Удмуртии в ходе мониторинга сети интернет выявила сайты, на которых размещалась информация о способах хищения электроэнергии для снижения объема платы за использованный ресурс. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Блокировка сайта geralt

Распространение сведений о действиях, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность, запрещено законом.

Суд признал информацию на данных сайтах запрещенной к распространению на территории России. Доступ к ним был заблокирован.

Как сообщало ИА REGNUM, компьютерные преступники своими действиями заблокировали доступ на официальный сайт Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сообщал ранее спикер Заксобрания Александр Бельский в своем Telegram-канале.

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