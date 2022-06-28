Москва, , 23:00 — REGNUM 28-летний российский экс-защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Илья Кутепов станет игроком московского «Торпедо». Эту информацию подтвердил спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин.

Илья Кутепов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У Ильи Кутепов действующий до конца месяца контракт со «Спартаком», поэтому это был дружеский визит, проведать ребят, посмотреть на команду, мы пообщались. Если нормально пройдет медосмотр, Илья с первого числа станет нашим футболистом», — цитирует Ляпина издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Илья Кутепов принял участие лишь в пяти матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле российский футболист провел 232 минуты.