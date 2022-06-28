Москва, 28 июня, 2022, 23:00 — ИА Регнум. 28-летний российский экс-защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Илья Кутепов станет игроком московского «Торпедо». Эту информацию подтвердил спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Кутепов

«У Ильи Кутепов действующий до конца месяца контракт со «Спартаком», поэтому это был дружеский визит, проведать ребят, посмотреть на команду, мы пообщались. Если нормально пройдет медосмотр, Илья с первого числа станет нашим футболистом», — цитирует Ляпина издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Илья Кутепов принял участие лишь в пяти матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле российский футболист провел 232 минуты.