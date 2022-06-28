Ярославль, , 22:59 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области встретился с руководством мэрии Ярославля и жёстко раскритиковал положение дел с городским благоустройством. Об этом Михаил Евраев написал в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Евраев Телеграм-канал Михаила Евраева

Глава области написал, что достаточно выйти на набережную Волги, чтобы оценить положение дел в городе.

«Урны переполнены, мусор летает по газонам, плитка разбита, фонари не горят. И это зона ЮНЕСКО, столица Золотого кольца, места обязательного посещения туристов. Нужно ли говорить, что происходит в районах? Просил привести в порядок беседки на набережной. Привели. Покрасили разрушенный фундамент краской. Понятно, что все сошло за два дня», — написал Михаил Евраев.

Совещание в мэрии Ярославля Телеграм-канал Михаила Евраева

Врио губернатора обратил внимание на проблему, о которой ярославские журналисты пишут уже много лет: шатающаяся плитка на набережной, сделанная к Тысячелетию Ярославля. Меняются руководители города, даются обещания, но плитка в районе Успенского собора продолжает ходить ходуном.

Совещание в мэрии Ярославля Телеграм-канал Михаила Евраева

«Не надо перекладывать всю плитку в городе. Но заменить там, где разбито и шатается, почему нельзя? Почему нельзя изменить периодичность уборки, если урны переполнены?..», — возмутился Михаил Евраев.

Врио губернатора заявил, что если ситуация не изменится, последуют кадровые решения.

Совещание в мэрии Ярославля Телеграм-канал Михаила Евраева

«Я не буду никого просить работать. Я буду принимать организационные и кадровые решения. Жестко и без дипломатии. Нам необходимо профессиональное и неравнодушное управление городом. Это не сверхтребования. Это нормальная работа», — резюмировал Евраев.

На исправление ситуации городским властям дана неделя.