Мюнхен, Германия, 28 июня 2022, 22:56 — REGNUM 26-летний нападающий сборной Германии Серж Гнабри может быть выведен из основного состава мюнхенской «Баварии». Об этом 28 июня сообщило немецкое издание Kicker.
По информации источника, такие санкции будут применены в том случае, если футболист откажется продлевать контракт с «Баварией». Текущее соглашение Гнабри с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Серж Гнабри принял участие во всех 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Гнабри выступает за «Баварию» с 1 июля 2017 года после перехода из бременского «Вердера» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.