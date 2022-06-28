Мюнхен, Германия, 28 июня, 2022, 22:56 — ИА Регнум. 26-летний нападающий сборной Германии Серж Гнабри может быть выведен из основного состава мюнхенской «Баварии». Об этом 28 июня сообщило немецкое издание Kicker.

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, такие санкции будут применены в том случае, если футболист откажется продлевать контракт с «Баварией». Текущее соглашение Гнабри с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Серж Гнабри принял участие во всех 34 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 14 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Гнабри выступает за «Баварию» с 1 июля 2017 года после перехода из бременского «Вердера» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.